Amici 2020, chi è Jacopo Ottonello: scheda e foto della concorrente

Jacopo Ottonello è uno degli alunni ammessi alla fase serale di 'Amici 2020', il talent show condotto da Maria De Filippi in onda a partire da venerdì 28 febbraio in prima serata su Canale 5. Dieci concorrenti in tutto si contendono la vittoria finale: sei cantanti e quattro ballerini, che quest'anno gareggiano tutti contro tutti e non più divisi in squadre.

Chi è Jacopo Ottonello di Amici 2020

Jacopo Ottonello, 20 anni, cantante. Vive a Savona con la famiglia. Inizia a conoscere la musica per caso a 11 anni grazie alla passione della sua insegnante di scienze che lo sprona a studiare chitarra classica.

Ad “Amici” ha presentato gli inediti “Blue Monday” e “Cuore di mare”.