Amici 2020, chi è Nyv: scheda e foto della concorrente

Nyv è una degli alunni ammessi alla fase serale di 'Amici 2020', il talent show condotto da Maria De Filippi in onda a partire da venerdì 28 febbraio in prima serata su Canale 5. Dieci concorrenti in tutto si contendono la vittoria finale: sei cantanti e quattro ballerini, che quest'anno gareggiano tutti contro tutti e non più divisi in squadre.



Chi è Nyv, concorrente di Amici 2020

Nyv, (vero nome Nyvinne), 22 anni, cantautrice e polistrumentista. Suona pianoforte, chitarra, ukulele e fa beatbox. Nata in Lussemburgo, cresciuta a Domodossola, vive a Cormano (Milano). È autodidatta e sin da piccola si è appassionata alla musica, avvicinandosi a ogni strumento con la voglia di suonarlo.

Ha iniziato a scrivere canzoni quando aveva 12 anni. Nel 2017 ha partecipato a “Sarà Sanremo” e l’anno successivo a “Sanremo Giovani”, classificandosi ad un passo dalla vittoria della sezione Nuove Proposte. Grazie a questo piazzamento ha avuto la possibilità di esibirsi nei cinque continenti in occasione del tour “Sanremo World”. Ad “Amici” ha presentato gli inediti “Blues d'alcool”, “Padre” e “Per favore”.