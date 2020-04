Chi è il rapper Random, concorrente (outsider) di Amici Speciali

Il suo nome d'arte, Random, significa proprio "a caso". Così come casuale sembra il suo approdo ad 'Amici Speciali', la nuova trasmissione spin off di Maria De Filippi dedicata agli ex allievi del talent show Amici e che lo accoglie tra i protagonisti nonostante lui, nell'accademia più famosa della tv, non abbia mai messo piede."Sto per affrontare una sfida che sembra più grande di me, ma ce la farò", ha scritto su Instagram. Ma chi è allora Random? E come è finito nella squadra? Proviamo a raccontare un po' la sua biografia.

Chi è Random, dalle gare di freestyle ad Amici (passando per Tik Tok)

Manuele Caso, questo il vero nome, ha 18 anni ed è un artista originario di Riccione. "Il nome d'arte Random deriva dal mio cognome Caso - ha confidato - ma anche dalla mia imprevedibile personalità. Tutto iniziò con il freestyle, non avevo rivali, cominciai allora a partecipare a diversi contest". La prima canzone viene pubblicata sulla sua pagina Facebook all’età di 14 anni. L’incontro con il suo produttore, Zenit, lo aiuta a passare allo step successivo: tra i due infatti nasce un rapporto artistico complementare da cui, nel 2018, prende vita l’album di debutto 'Giovane Oro'. Poi un'ascesa che comincia già da giovanissimo. L'anno scorso l'uscita di "Chiasso", il singolo certificato doppio platino che registra sulla piattaforma oltre 50 milioni di stream e 20 milioni di visualizzazioni su YouTube. Il brano domina anche le classifiche: per settimane lo troviamo nella Top200 di Spotify, si posiziona nella top10 della chart FIMI/Gfk per quattro settimane ed entra in Top Viral anche all'estero.

Un anno che a Manuele ha cambiato la vita. I più giovani lo avranno conosciuto su Tik Tok, gli adulti su Spotify. Il pubblico televisivo lo apprezzerà in occasione del prossimo show prodotto da Maria De Filippi. "Neanche un anno fa, io e mio fratello (Zenit, ndr) giravamo tutti i bar di Viale Ceccarini per chiedere di farci cantare, andavamo anche nelle discoteche". Ora, per strada, lo fermano i fan. "Sì, ma soprattutto quelli che non mi hanno mai visto di persona. È la mia fortuna vivere a Riccione, perché tutti mi hanno visto crescere, è come una bolla dove posso stare tranquillo ed essere completamente me stesso".