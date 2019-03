Chi è Vittorio Grigolo, il (papabile) nuovo coach di Amici

Vittorio Grigolo è il nuovo coach di Amici di Maria De Filippi. Il tenore, che si scontrerà con la squadra capitanata dall'altro direttore artistico Ricky Martin, è tanto conosciuto all'estero quanto poco noto in Italia, o almeno tra il pubblico generalista. L'annuncio è arrivato dalle pagine di 'Bubino Blog', sito specializzato in tematiche televisive e solitamente attendibile. Di seguito tutto quello che c'è da sapere su di lui.

Chi è Vittorio Grigolo, nuovo coach ad Amici

Classe 1977, nato ad Arezzo, Vittorio Grigolo è il tenore italiano per antonomasia. Ha iniziato la sua carriera vocale 26 anni fa come solista nel Sistine Chapel Choir ea 39 anni, è considerato uno dei migliori tenori della sua generazione. Ha interpretato i ruoli principali dei tenori nei teatri più prestigiosi del mondo e il suo eccezionale talento vocale e drammatico è stato ampiamente elogiato dal suo debutto nel 2010 al Royal Opera House di Londra, a Covent Garden, come il Cavaliere dei Grieux.

Chi è Vittorio Grigolo, il repertorio

Il repertorio di Vittorio comprende i ruoli principali dell'opera italiana e francese come: Traviata, Boheme, Rigoletto, Elisir d'amore, Lucia di Lammermoor, Faust, Roméo et Juliette, Manon, Les Contes d'Hoffmann, Werther e molti altri e si esibisce in tutto il mondo sotto i manganelli di Chailly, Mehta, Muti, Myung-Whun Chung, Dudamel, Pappano e Maazel per citarne solo alcuni. Con un album d'esordio in oro e platino, una registrazione nominata al Grammy del West Side Story di Bernstein e i suoi album con la Sony classica "The Italian Tenor" (tabellone classico degli Stati Uniti per gli album), "Arrivederci" (2011) e "Ave" Maria "(2013), Vittorio è già affermato come artista discografico di successo. Il suo ultimo album "The Romantic Hero" è una raccolta delle arie d'opera francesi preferite di Vittorio.

Vittorio porta la stessa passione ed energia nelle sue esibizioni live. Il suo recital da solista al Metropolitan Opera è stato recensito come "una serata davvero indimenticabile" (Latinos Post) con la sua voce descritta come "uno strumento attraente, ardente e flessibile che ha esercitato con un effetto appassionato." (New York Times). Le recite recenti sono state acclamate dalla critica. Werther al Metropolitan Opera, New York - "Quando il signor Grigolo canta il ruolo, ci credi ... potrebbe essere il cantante più galvanicamente convincente del mondo di oggi" (New York Times). A proposito di Hoffmann all'Opera di Los Angeles - "La sua voce è al culmine, incrollabile in un'opera di quasi quattro ore" (Los Angeles Times), "una voce gloriosamente forte ma liscia che non ha mai vacillato una volta" (Stage e Cinema)