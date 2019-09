Amici Celebrities, debutto disastroso per Ciro Ferrara che si blocca e sbaglia tutto

(Nel video sopra l'esibizione di Ciro Ferrara)

Falsa partenza per Ciro Ferrara ad 'Amici Celebrities', che però da gran campione qual è ha saputo recuperare nel corso della puntata. L'ex calciatore è stato uno dei primi a esibirsi e l'emozione gli ha giocato un brutto scherzo.

A fargli notare la tensione, ancora prima che iniziasse a cantare, è stata Maria De Filippi: "Ho sempre pensato, un calciatore che entra in uno stadio, con tutta quella gente intorno, credo sia un tonfo al cuore. Vederti teso ora, mentre stai per cantare 'Banane e lamponi', anche no. Quello che dovevi dimostrare lo hai già dimostrato". "E' vero - ha risposto Ciro - ma quando giocavo davanti a 80 mila persone sapevo quello che facevo, qui no".

La base parte, ma Ferrara non riesce a cantare. "Stop, ripartiamo, può succedere" interviene Maria. E succede di nuovo, finché con l'aiuto della voce fuori campo e il sostegno dei compagni di squadra, Ciro prende il via e riesce finalmente a cantare. "Succede a tutti" lo consola Maria, abbracciandolo subito dopo la performance, ma lui avrebbe preferito rompere il ghiaccio in tutt'altro modo.