Amici 19, ecco la nuova classe (ma due banchi sono ancora da coprire)

Al via la diciannovesima edizione di "Amici", il talent show di Maria De Filippi. Nel corso della prima puntata andata in onda sabato pomeriggio su Canale 5 sono stati assegnati i primi banchi della nuova classe, in vista della sfida del serale.

La commissione canto e ballo ha scelto dieci cantanti e cinque ballerini. Gli altri due posti mancanti per completare la casse, uno nel canto e uno nel ballo, saranno decisi sabato prossimo con una sfida. Novità anche per quanto riguarda i docenti: confermati Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timer Steffens per il ballo, mentre tra i professori di canto la conduttrice radiofonica Anna Pettinelli ha preso il posto di Alex Britti a fianco di Rudy Zerbi e Stash.

Amici 19, chi sono i nuovi concorrenti

Ma vediamo in dettaglio chi sono i nuovi ragazzi di "Amici":

Per il canto:

• Nyv (Nyvinne), 22 anni nata in Lussemburgo vive a Cormano (Mi), cantautrice.

• Gaia, 22 anni, nata a Viadana (Mn), vive a Milano da 3 anni, cantautrice.

• Jacopo, 20 anni, nato a Savona, cantante.

• DevilA (Angelo), 21 anni, nato a San Giuseppe Vesuviano (Na), rapper.

• Francesco, 23 anni, nato a Sondrio, vive a Milano, cantante.

• Giulia, 20 anni, nata a Scafati (Sa), cantautrice.

• Martina, 19 anni, nata a Rivoli (To), cantautrice.

• Michelangelo, 20 anni, nato a Roma, cantante.

• Stefano, 21 anni, nato a Pecetto Torinese (To), cantautore.

• I Nico (frontman Nicolo’), 24 anni da Verona, band.

Per il ballo:

• Alioscia, 18 anni, nato a Lucca.

• Talisa, 18 anni, nata a Milano, vive a Los Angeles.

• Federico, 19 anni, nata a Roma.

• Giorgia, 24 anni, nata a Siracusa, vive a Roma da 4 anni.

• Sofia, 22 anni, nata a Gela (Cl).