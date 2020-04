Amici 19, la finale. Premi in palio, giuria, televoto: cosa c’è da sapere

Si conclude stasera, venerdì 3 aprile, la 19esima edizione di ‘Amici di Maria De Filippi’, con la puntata finale trasmessa in diretta su Canale 5 nel pieno dell’emergenza sanitaria che ha eliminato il pubblico in studio e ridotto la presenza di ospiti.

A contendersi la vittoria saranno due cantanti, Gaia Gozzi e Giulia Molino, e due ballerini Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii. Agli spettatori il compito di scegliere il vincitore attraverso il televoto con un sms al numero 4770001 con il codice o il nome del concorrente preferito, i cui proventi saranno devoluti interamente alla Protezione Civile.

Amici 19, la finale: tutti i premi in palio

I premi in palio per i quattro finalisti di ‘Amici 19’ vanno da 7mila a 150mila euro, quest’ultimo assegnato al vincitore del programma. 50mila euro saranno il premio per il vincitore di categoria, un ballerino o una cantante. Previsto anche il Premio Tim della Critica, assegnato da una giuria di giornalisti, che ammonta a 50mila euro, e il premio Tim Music per l'inedito più ascoltato sulla piattaforma del valore di 20mila euro. Infine, tutti i finalisti riceveranno un premio di 7mila euro, assegnato da Marlù.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Amici 2020, la finale: la giuria e i professori

Nella finale del 3 aprile, insieme alla conduttrice Maria De Filippi è presente anche la giuria composta da Vanessa Incontrada, Gabry Ponte e Alessia Marcuzzi. Non mancherà, inoltre, la Var di Peppe Vessicchio e Luciano Cannito. Quanto ai professori, rappresentano la categoria canto Anna Pettinelli, Stash, Rudy Zerbi, mentre per la categoria ballo presenziano Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens.