Amici, poker di donne per la finale: Blasi, Marcuzzi, Hunziker e Toffanin

Titoli di coda per la 18esima edizione di Amici. Sabato 25 maggio, in prima serata su Canale 5, appuntamento con la finalissima. A contendersi il titolo il tenore Alberso Urso, la cantautrice Giordana Angi e i ballerini Rafael Quenedit Castro e Vincenzo Di Primo, che si sono distinti non solo per l'innegabile talento ma anche per la dedizione, la capacità di apprendere e migliorare, la grinta e la passione. In palio per il vincitore l'ambita coppa trofeo e un premio del valore di 150 mila euro in gettoni d'oro.

A decretare il vincitore, il pubblico a casa che può votare il proprio preferito attraverso sms al numero 477.000.0 con il codice e/o il nome dell'allievo. Nella serata verrà assegnato anche il premio di categoria, del valore di 50 mila Euro in gettoni d'oro.

Sul palco di Amici, a un anno dalla sua vittoria, torna il cantautore Irama che consegnerà la coppa al vincitore e presenterà il suo nuovo inedito 'Arrogante'. In studio, accanto alla rivoluzionaria Loredana Bertè, Ilary Blasi, Michelle Hunziker, Alessia Marcuzzi e Silvia Toffanin. Immancabile l'incursione di Pio e Amedeo.