Amici 19, Francesco: scheda e foto

Dieci gli alunni ammessi all'ultima fase di 'Amici 19', l'ambito serale: sei cantanti e quattro ballerini, quest'anno non divisi in squadre ma da subito tutti contro tutti per un'avvincente sfida.

Tra i cantanti Francesco, 23 anni, di Milano. Si definisce riflessivo, anche troppo, e questo lo porta a farsi prendere dall'ansia. E' una persona amichevole e non si sente timido, anche se a volte prova imbarazzo quando non sa cosa dire. La musica è l'unica cosa che c'è sempre stata nella sua vita. Fissato con i suoi capelli (biondo platino), ha il vezzo di toccarli in continuazione perché devono essere sempre in ordine.

Nel 2016 ha partecipato alle selezioni di 'X Factor' con la sua band The Jarvis superando tutte le fasi ma decidendo poi di ritirarsi dal talent. Ha partecipato di nuovo l'anno successivo come solista arrivando fino ai Bootcamp. Ad Amici ha presentato gli inediti 'Buio pesto', 'Geloso', 'Mc Donald's' ed 'Eri una festa'.