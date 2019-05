Amici, pace fatta tra Giordana Angi e Rudi Zerbi: il messaggio sui social

Tra le liti che hanno maggiormente infiammato l'ultima edizione di 'Amici', quella tra Rudy Zerbi e Giordana Angi si è definitivamente spenta al termine del reality show, terminato sabato scorso. Ad annunciarlo è lo stesso professore con un post pubblicato sui social.

Rudy Zerbi e Giordana Angi fanno pace

Poco fa, infatti, Rudy ha condiviso su Instagram una foto che lo ritrae abbracciato a Giordana, allieva e seconda classificata della trasmissione. "Pensavate che non avremmo mai fatto una foto insieme e invece... in bocca al lupo per tutto Giordana! #amici18", si legge nella didascalia a corredo. Un gesto che i fan hanno apprezzato: 100mila i "like" collezionati dal post in appena due ore.

"Io vi ho amato, sappiatelo", commenta Stash, prof ad 'Amici' proprio come Zerbi, sotto al post. Ed anche Gianni Morandi dice la sua: "Avete fatto pace?", chiede il cantautore, che si dichiara così fan d'eccezione del talent condotto da Maria De Filippi.