Grazia Di Michele senza filtri sugli ex di Amici: Marco Carta demolito

Era il 2008 quando Marco Carta trionfò ad Amici, anche se la sua vittoria non mise d'accordo proprio tutti, soprattutto tra i professori. In particolare Grazia Di Michele non ha mai visto di buon occhio il cantante sardo e continua a essere di quella opinione, nonostante siano passati anni.

"Credo che lui sia un fenomeno più televisivo che prettamente artistico - commenta su Vanity Fair - In lui si sono immedesimati i ragazzi che ce l'hanno coi professori. Detto questo, sta migliorando". Nei confronti di altri famosi ex di Amici, invece, tanta stima e anche un pizzico di rammarico, come per Antonino: "Ha un grande potenziale non ancora compreso".

In vetta alla sua classifica Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Annalisa e Pierdavide Carone, "veri talenti", come Mahmood: "Lui mi piace moltissimo e in tanti mi hanno chiesto se mi sono bevuta il cervello. Ma perché, non possono piacermi il rap e la trap? Non fuggo da certi linguaggi, cerco di capirli. Mahmood, poi, non va neppure capito: la sua bravura salta agli occhi".