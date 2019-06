Incidente in moto per il ballerino di 'Amici' Alessio La Padula

Incidente in moto per il ballerino Alessio La Padula, allievo di 'Amici di Maria De Filippi' nella quindicesima edizione. A raccontare l'accaduto è lui stessa via social, per rassicurare i fan circa le sue condizioni di salute.

Incidente ballerino Amici Alessio La Padula: il messaggio ai fan

Alessio si immortala sul letto dell'ospedale con braccio ingessato e flebo, ma non perde il sorriso. "Ragazzi - scrive - Voglio rassicurare tutti voi che, in queste 48 ore, mi siete stati vicini con un interessamento carico di affetto che mi ha riempito il cuore sul serio! Ho avuto un incidente in moto, nulla di estremamente grave, un’equipe medico mi ha rimesso subito in forma con un operazione andata alla grande".

La situazione sta lentamente rientrando alla normalità. Certo è che La Padula dovrà sottoporsi alla fisioterapia necessaria per tornare a ballare. "Tra qualche giorno riprenderò la mia routine quotidiana ed artistica con enorme determinazione", prosegue ancoa.

Tra i commenti in fondo al post, spuntano i messaggi di incoraggiamento di vecchi e nuovi volti di 'Amici': Elisa Toffoli, Veronica Peparini, Andreas Muller, Elena d'Amario e non solo.

Chi è Alessio La Padula

Nato ad Eboli, in provincia di Salerno, è un ballerino professionista passato dalla scuola di 'Amici'. Fu molto apprezzato nella sua edizione, la quindicesima, alla quale prese parte quando aveva soli 19 anni. Dopo aver ottenuto l'accesso al serale, fu il collega Alessio Gaudino ad eliminarlo. Il talent show, però, gli ha dato la possibilità di prendere parte ad uno stage estivo di tre settimane presso la Parson Dance di New York.