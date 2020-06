Perché Irama non voleva partecipare ad Amici Speciali

Un progetto solidale, nato con la nobile causa di aiutare la Protezione Civile a raccogliere fondi e, al tempo stesso, di tenere compagnia agli italiani in un momento complicato come quello dell'emergenza coronavirs. E' Amici Speciali, la trasmissione condotta da Maria De Filippi. Uno spin off di Amici, con protagonisti appunto gli ex concorrenti del talent show di Canale 5. Eppure uno di questi, e cioè Irama, tra i cantanti che hanno avuto successo dopo aver partecipato alla scuola più famosa della tv, era titubante all'idea di prendervi parte.

Lo ha confessato durante un'intervista ad Anna Pettinelli, conduttrice di RDS, nonché giurata del programma. "Quando Maria mi ha invitato ad Amici Speciali un po’ ha dovuto faticare per convincermi a partecipare - ha dichiarato - Ma non perché io me la tirassi, ma perché era un periodo particolare. Era il periodo della quarantena, era un periodo in cui volevo fare uscire un progetto che poi per ovvi motivi non è potuto uscire. Quindi ci ho messo un attimo per capire cosa fare e come farlo".

A posteriori, però, Irama ha fatto bene ad accettare. L'artista 24enne è infatti uno dei finalisti dello show insieme ai colleghi cantanti Michele Bravi e The Kolors, oltre che al ballerino Alessio Gaudino. Chi la spunterà? Chiss, magari proprio Irama. L'appuntamento con la finale è per giovedì 4 giugno in prima serata su Canale 5.