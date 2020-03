Amici, Javier ha un crollo e sui social è bufera: "Non si riduce un ragazzo così"

E' stata una puntata difficile la seconda di 'Amici' - senza pubblico in studio a causa delle disposizioni governative per fronteggiare l'emergenza Coronavirus - soprattutto per Javier. Oltre all'eliminazione della fidanzata Talisa, il ballerino ha incassato una meritata tirata di orecchie da parte di Timor Steffen - che ha chiesto un provvedimento nei confronti suoi e di Nicolai che non si sono presentati ad alcune lezioni per restare a dormire - ma anche diverse critiche da parte della giuria.

La più dura è stata Loredana Bertè, per non parlare degli attacchi di Nicolai, ma nemmeno la mite Vanessa Incontrada ha risparmiato il ballerino cubano, giudicandolo "poco caliente". Una forte pressione psicologica ma anche fisica a causa delle ripetute esibizioni, e dopo la sfida con Jacopo Ottonello, Javier sembra avere un cedimento alle gambe. A raggiungerlo è Maria De Filippi che parla di dolore alle gambe e acido lattico, ma sui social è bufera.

"Hanno massacrato Javier per tutta la serata e il risultato finale è stato un crollo psicologico, altro che acido lattico" scrive un utente su Twitter, ma sono in tanti a pensarla allo stesso modo. Qualcuno se la prende con il format serale: "Il programma deve servire a formare degli artisti, non a buttarli giù. Sono comunque ragazzi, sono persone, a volte manca umanità".

comunque ha sempre avuto ragione javier che sosteneva che amici fosse una “scuoletta”.

“scuoletta” è anche un complimento per lo scempio che abbiamo visto stasera.#Amici19 — . (@emmaishappiness) March 7, 2020

Raga ma quale male alle gambe, Javer ha avuto un attacco d’ansia bello e buono. Ma come cavolo lo hanno trattato. #Amici19 — 𝙼𝚊𝚛𝚝𝚊🦦 (@Demat8) March 7, 2020

Javier stasera è stato IMPERIALE. Di tutte le umiliazioni che gli hanno rifilato non ne meritava neanche una. E nessuno mi toglierà dalla testa che tutto questo sia stato fatto per punirlo. L’intera puntata mi sembra una trappola ben congegnata. #Amici19 — julia 🐡 (@inprocinto) March 6, 2020

Javier accede comunque alla terza puntata del serale, che andrà in onda venerdì 13 marzo. Sarà la sua occasione di riscatto.