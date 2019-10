Amici Celebrities, Laura Torrisi in lacrime: l’abbraccio con la figlia Martina

(Amici Celebrities, Laura Torrisi abbraccia la figlia Martina)

Una sorpresa dolcissima ha fatto breccia nel cuore di Laura Torrisi durante la terza puntata di Amici Celebrities, architettata da Maria De Filippi sempre abilissima nel dosare momenti di gioco e sussulti emozionali nei suoi programmi.

L’attrice, concorrente nella squadra dei Blu, dopo aver affrontato una prova è stata chiamata al centro del palco dalla conduttrice. Il riferimento alla figlia Martina, 8 anni, nata dalla relazione finita nel 2014 con Leonardo Pieraccioni, è stato immediato: uno zainetto rosa, l’impronta della sua mano quando aveva tre mesi, una letterina scritta di suo pugno hanno introdotto la sorpresa vera e propria, sfociata nell’arrivo in studio della bambina. Tante le lacrime di commozione di Laura Torrisi che ha abbracciato la sua Martina anche lei emozionatissima.

Laura Torrisi abbraccia la figlia Martina: “L’ha accompagnata papà”

L’abbraccio tra mamma e figlia ha scatenato un grande applauso da parte del pubblico: “L’ha accompagnata papà”, ha detto Maria De Filippi in riferimento a Leonardo Pieraccioni; “L’ho immaginato, grazie” ha commentato Laura Torrisi, compagna dell’attore e regista toscano dal 2007 al 2014 con cui è in ottimi rapporti anche e soprattutto per il bene della dolcissima Martina.