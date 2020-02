Amici 2020, l'intervento delle Sardine: “Abbiate paura e superatela ogni giorno”

(Mattia Santori, Jasmine Cristallo e Lorenzo Donnoli: ad 'Amici 19' il messaggio dei tre volti del movimento delle Sardine)

Le Sardine hanno aperto la prima puntata della 19esima edizione del serale di ‘Amici’ con un intervento che ha spaziato dalla lotta contro ogni forma di discriminazione alla cura per l'ambiente, passando per la necessità di superare la paura come “sentimento che preannuncia il passaggio dall’ordinario allo straordinario".

Dopo una serie di immagini che sullo schermo dello studio hanno mostrato il corpo senza vita del piccolo Alan Kurdi, un orso polare colpito dal caldo anomalo, l’attivista 17enne Greta Thunberg, ha preso la parola Jasmine Cristallo, una delle tre leader del movimento: “Parlare davanti ad un pubblico mi fa sempre moltissima paura e per essere qui stasera sono stata costretta a scendere a compromessi con lei: la paura. Io non ho ceduto alla sue pressioni ma la paura é sempre qui salda accanto a me (…) Cavalcare la paura istigando all’odio, produce ostilità, violenza, intolleranza. L’unica cosa che possiamo fare è reagire e dire basta. Pratichiamo la bellezza. Ovunque. Basta volerlo”.

Un emozionatissimo Lorenzo Donnoli ha poi proceduto: “Non è facile riconoscere il bello in se stessi. Se poi sei un ragazzino autistico che pensa alla luna, e anche omosessuale, è un bel casino. E allora bisogna avere coraggio. Io ho avuto paura, ho pensato che fosse meglio morire piuttosto che vivere come pensavo mi volessero gli altri. Invece è una fig*ta essere se stessi. Non possiamo rimanere immobili, cambiare noi stessi è gratis. Due cose ci salvano, la conoscenza e l'amore”.

Infine, è toccato a Mattia Santori che ha citato Liliana Segre, il sogno italiano della costituzione e Martin Luther King, tutte persone unite dalla paura: “Il nostro augurio è proprio quello: abbiate paura. E superatela ogni giorno, perché la bellezza è a portata di mano”, la conclusione di un intervento che se in studio è stato molto applaudito, sul web ha diviso gli utenti tra chi lo ha apprezzato e chi, al contrario, lo ha ritenuto “fuori luogo” nel contesto televisivo come 'Amici'.

Comunque il punto dell'intervento era sensibilizzare le persone su dei temi attuali ed importanti. #Amici19 — be fearless. (@stayfuckingaway) February 28, 2020

#amici19 le sardine mi hanno commosso, Chapeau — 𝓜 (@tiinaaamartina) February 28, 2020

Con tutto il rispetto ma io sono qui per guardare le sfide e non per sentire gente parlare a caso.

Grazie #Amici19 — Dawid (@Dawid95455932) February 28, 2020