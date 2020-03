Loredana Bertè assente al serale di Amici, il motivo spiegato su Instagram

Loredana Bertè assente, più che 'giustificata', nel serale di Amici19 andato in onda venerdì 13 marzo su Canale 5. La cantante ha spiegato le ragioni in un post su Instagram pubblicato prima dell'inizio della trasmissione. Al suo posto, accanto ai due giudici Vanessa Incontrada e Gabry Ponte, si è seduto l'attore romano Christian De Sica.

Il motivo dell'assenza di Loredana Bertè

La Bertè si trova a Milano, una delle città più colpite dall'emergenza sanitaria del Coronavirus. Nessun problema di salute per lei, ma sarà assente dalla trasmissione fin quando tutto non tornerà alla normalità. "Questa sera, pur essendo in piena salute, vivendo io a Milano, nella “zona blindata” e tenendoci alla vostra e alla mia salute purtroppo non sarò ad Amici. Mando un abbraccio a Maria e un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi!! Speriamo a prestissimo...vi guarderò da casa". Anche dalla Berté arrivano le raccomandazioni di seguire le direttive del Governo. Il suo messaggio infatti termina con "Ps: Invito tutti a rispettare le direttive governative".

Amici continuerà ad andare in onda

Al momento sappiamo che il programma Amici di Maria De Filippi non verrà interrotto come al contrario è accaduto a molte trasmissioni sia Rai che Mediaset, ma è possibile anche che potrebbe avere qualche modifica. Si parla infatti della possibilità di anticipare la finale di Amici 2020.