Amici, eliminato Jacopo. Maria De Filippi scoppia a piangere (VIDEO)

In un momento storico foriero di ipersensibilità per tutti, con una pandemia mondiale in corso e la paura che abbranca le nostre giornate, anche Maria De Filippi, conduttrice algida e severa, ha ceduto alla commozione. E' successo ieri ad 'Amici', subito dopo l'eliminazione del concorrente Jacopo Ottonello, e al termine di una puntata oggettivamente complicata, tra misure di distanziamento sociale da rispettare per arginare il contagio da coronavirus e l'eco di uno studio vuoto per assenza di pubblico.

Maria De Filippi piange per l'eliminazione di Jacopo

De Filippi non ha trattenuto le lacrime nel salutare il cantante 20enne. "Mi dispiace non abbracciarti", ha detto in riferimento alle misure di restrittive imposte dal Governo. Poi, fissandolo negli occhi, ha continuato: "Tu sei perbene Jacopo. Tanto. Ed è una cosa rara. Ti auguro il meglio, davvero". Impossibile per il ragazzo trattenere le lacrime: "Speriamo di rivederci, con te e i professori, perché mi hanno aiutato tanto". Commozione anche da parte dei professori e degli ospiti (pochi) presenti in studio, tra cui i giudici Gabry Ponte e Vanessa Incontrada e la giurata speciale Alessia Marcuzzi.

Che De Filippi si commuovesse per l'eliminazione di un allievo non accadeva dal 2009, quando ad essere scartato fu Stefano De Martino, ballerino che ha poi avuto grande successo di pubblico anche grazie al supporto della conduttrice che l'ha chiamato a collaborare tra i professionisti delle edizioni successive del talent show.

La puntata di ieri di Amici

La puntata è stata strutturata in quattro gironi e in ognuno di questi i concorrenti hanno potuto prendere la maglia per accedere alla semifinale di venerdì prossimo. Cinque posti a disposizione: quattro sono stati assegnati con i gironi, l’ultimo se lo sono giocato all’ultimo scontro con rischio eliminazione. Nyv è stata la prima a prendere la maglia della semifinale, superando Gaia in classifica. La seconda felpa se la sono giocata Nicolai e Javier, che si sono classificati al primo posto a pari merito. Alla fine a spuntarla è stato Javier. Nicolai ha preso la felpa nel girone successivo, mentre l’ultima maglia è stata presa da Gaia, lasciando Giulia e Jacopo in sfida finale.

