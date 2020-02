Amici 19, Martina: scheda e foto

Dieci gli alunni ammessi all'ultima fase di 'Amici 19', l'ambito serale: sei cantanti e quattro ballerini, quest'anno non divisi in squadre ma da subito tutti contro tutti per un'avvincente sfida.

Tra i cantanti Martina, 19 anni, di Rivoli (Torino). Si definisce permalosa, buona e altruista. La passione per la musica è nata suonando il flauto dolce in quinta elementare, poi ha studiato anche flauto traverso. Scrive canzoni e per lei è un modo diverso di parlare. Per lei Amici è una rivincita, un modo per uscire dall'ombra.

La passione per il canto nasce quando ha 16 anni, scrivendo una canzone. E' autodidatta. Ad Amici ha presentato gli inediti 'Se ti va', 'Le luci accese' e 'Cara me'.