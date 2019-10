Michelle Hunziker, notti insonni per 'Amici': "Tomaso mi ha dato consigli da imprenditore"

Sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. E lo dimostra l'ultimo aneddoto rivelato dalla showgirl, che racconta di notti insonni trascorse nelle settimane di registrazione di 'Amici Celebrities' sempre vissute con il marito accanto, pronto a darle i giusti consigli. "Ha dormito tre ore a notte Michelle - si legge sul settimanale Gente - e a tenerla sveglia non sono state le due piccole figlie, ma i pensieri". Pensieri relativi all'ansia da prestazione per la conduzione di una trasmissioni di punta come è 'Amici'.

Tomaso consigliere di Michelle Hunziker per 'Amici'

E per superare il momento ecco che è stata fondamentale la ‘spalla’ del marito. “C’è sempre stato un dialogo profondo e costruttivo”, ha dichiarato la Hunziker, “Mi confronto con lui su tutto…”. Tra i due confidenze, supporto e ragionamenti: “E anche in questo caso Tomaso mi ha dato un consiglio giusto, da imprenditore, non da marito”, ha proseguito Michelle riferendosi alle critiche da cui è stata ‘pizzicata’. “Mi ha detto: ‘Se sei abituata a prendere voti alti, hai la sindrome del 30 e lode, e qunado prendi solo 30 ti abbatti. Guarda i risultati: 2,7 milioni di telespettatori non sono così male’. Ha ragione!”, ha concluso.

L'ultima puntata di 'Amici Celebrities' è andata in onda ieri sera ed ha collezionato 2.6 milioni di spettatori con il 15.8% di share, piazzandosi al primo posto dei programmi più visti della serata. Segno che l'impegno di Michelle - in onda con febbre e mal di goal - è stato ripagato. Ed ora può tornare a festeggiare il suo risultato godendosi l'amore del marito e delle piccole Celeste e Sole.