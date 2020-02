Amici 19, chi è Nicolai: scheda e foto

Dieci gli alunni ammessi all'ultima fase di 'Amici 19', l'ambito serale: sei cantanti e quattro ballerini, quest'anno non divisi in squadre ma da subito tutti contro tutti per un'avvincente sfida.

Tra loro Nicolai Gorodiskii, 24 anni, ballerino classico. Nato in Ucraina e cresciuto in Argentina, inizia a ballare a 11 anni grazie alla passione della sua mamma per la danza. Si è esibito su palcoscenici importanti di grandi teatri diventando ballerino del National Ballet of Ukraine. Inoltre, ha lavorato con il San Francisco Ballet: un curriculum di tutto rispetto per il ragazzo che vanta già una carriera da professionista. Nicolai si definisce una persona passionale che fa tutto sempre con il cuore.