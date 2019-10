Amici Celebrities, vince Pamela Camassa: "La dedico a Filippo, abbiamo vinto insieme"

(Nel video sopra la vittoria di Pamela Camassa)

E' Pamela Camassa a vincere la prima edizione di Amici Celebrities, versione vip del talent Amici di Maria De Filippi. Dopo l'ultimo scontro in finale contro Massimiliano Varrese, il pubblico ha premiato lei, senza alcun dubbio la concorrente che è cresciuta di più nel corso di queste settimane, come ha ribadito Michelle Hunziker quando le ha consegnato l'ambitissima coppa.

"La dedico a Filippo - ha detto emozionata - E' come se l'avessimo vinta insieme", e Bisciglia, anche lui arrivato in finale, è corso al centro del palco per baciarla. Nelle parole di Pamela tanta gratitudine: "Ringrazio Maria per avermi dato questa grande occasione di stare qui stasera. La giuria, Giuliano, i coach, è stato un onore".

La vittoria di Pamela Camassa mette tutti d'accordo, così come il successo del programma, nonostante il calo di ascolti delle ultime puntate. Buona la prima per 'Amici Celebrities', che ha tutte le carte in regola per diventare un nuovo punto di riferimento del palinsesto televisivo.