Il serale di Amici 2020, anticipazioni prima puntata: tutti gli ospiti da Emma a Mattia Santori

Al via la prima puntata del serale di 'Amici di Maria De Filippi 2020'. Venerdì 28 febbraio, in prima serata su Canale 5, torna la seconda fase del talent show più longevo (e più seguito) della tv italiana. Dieci gli allievi che si contenderanno la vittoria quest'anno: Nyv, Giulia, Gaia, Jacopo, Francesco e Martina cantanti Valentin, Nicolai, Javier e Talisa. Nella giuria di qualità Gabry Ponte, Vanessa Incontrada, Loredana Berté e Tommaso Paradiso, che "parlerà e dirà quel che pensa" ma non sarà un vero e proprio giurato perché "è la prima volta che partecipa ad un programma televisivo, so che è stato corteggiato da altri talent e che lui non ha accettato. Ci sarà in tutte le puntate? Valuteremo man mano", precisa Maria De Filippi, conduttrice, ideatrice e produttrice della trasmissione.

Serale di Amici 2020, prima puntata: gli ospiti

Ospiti del debutto Ghali, Alessandra Amoroso, Emma, Ermal Meta, Elisa, J-Ax. Spazio poi all'intrattenimento con Luciana Littizzetto: la comica farà un intervento telefonico in diretta. "Ho preso spunto da Sanremo - ha detto De Filippi - con la mia telefonata in diretta ad Amadeus e Fiorello. Questo spazio sarà aperto a chiunque voglia intervenire in diretta con una telefonata". Novità del serale di quest'anno anche uno 'spazio di riflessione' dedicato ai ragazzi: ospite dell'appuntamento di debutto Mattia Santori, volto mediatico delle Sardine, che farà un monologo "contro l'odio". "Ho pensato che gli esponenti delle Sardine potessero essere strumentalizzati, ma loro non sono un partito politico - spiega De Filippi - Mi fa piacere che abbiano detto sì ad Amici, loro non vanno in tutti i programmi. Invitare Matteo Salvini per bilanciare? Lui rappresenta un partito politica. Se ci fosse qualcuno che vota Lega e che avesse un messaggio sui valori, sì".