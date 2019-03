Amici 2019, il serale: notizie, puntate, anticipazioni e tutte le informazioni

Amici compie la maggiore età. Un compleanno importante per il talent di Maria De Filippi che dal 2002 forma e lancia giovani promesse del canto e della danza. Al via sabato 30 marzo, in prima serata su Canale 5, la diciottesima edizione che vede importanti ritorni, come Loredana Bertè in giuria e Luca Tommassini alla direzione artistica, ma anche novità e addii. Garrisson, infatti, tra i professori più amati, ha lasciato il programma dopo anni.

Amici 2019 - Il Direttore Artistico

Dopo la parentesi Luca Tommassini lo scorso anno, torna Giuliano Peparini. Sarà lui il Direttore Artistico di questa edizione di Amici, che curerà coreografie e scenografie rigorosamente in diretta, altra importante novità di questa edizione insieme alla presenza in studio di un'orchestra di giovani professionisti che accompagnerà i concorrenti nelle esibizioni.

Amici 2019 - I professori

Accompagneranno passo passo gli allievi in questo Serale. Per il ballo Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens che prende il posto di Garrison. Per il canto invece Alex Britti, Stash e Rudy Zerbi.

Amici 2019 - I Direttori Artistici delle due squadre

Due big al timone della Squadra Bianca e della Squadra Blu. Finora ufficializzato solo Ricky Martin, mentre l'altro nome verrà svelato da Maria De Filippi durante l'ultimo appuntamento pomeridiano, sabato 23 marzo. Voci di corridoio parlano di Vittorio Grigolo, tenore italiano di fama mondiale.

Amici 2019 - La giuria

Finora annunciata solo Loredana Bertè, che torna ad Amici in veste di giurata. Top secret, per il momento, gli altri nomi.

Amici 2019 - Gli allievi

Dodici gli allievi ammessi al Serale, sei per squadra. Finora sono 11 quelli che hanno già ricevuto l'ambita maglia verde, il dodicesimo verrà scelto nell'ultima puntata pomeridiana, sabato 23 marzo. Gli allievi ammessi al Serale sono: