Amici 19, violenza contro le donne e blasfemia nei vecchi testi di Skioffi: il rapper a rischio esclusione?

I banchi di Amici 19 non sono ancora tutti assegnati. Il giudizio è sospeso per tre ragazzi, due cantanti e un ballerino, che solo tra una settimana sapranno se potranno entrare nell'accademia dei talenti di Maria De Filippi. Uno di loro però è già finito al centro delle polemiche. Si tratta del rapper Skioffi.

Rudy Zerbi ha detto che "scrive bene", ma ha sospeso il suo giudizio fino alla prossima puntata. Skioffi però non è uno sconosciuto ai più. I testi delle sue vecchie canzoni infatti erano già stati fortemente criticati perché contenenti frasi violente e blasfeme, con frequenti riferimenti alla violenza sulle donne, come aveva denunciato l'anno scorso Giulia Mengolini su LetteraDonna.

"Sta tipa vuole fare la scema / E la rigiro finché la giro di schiena / Disegno una mezza luna sul fondo schiena / Cosi quando me la inc..o facciamo una luna piena" (da 'In fondo al bar')

"Succhiamy l'uccello e vai via" (da 'Succhiamy')

"Se fossi uno psicopatico, girerei in mutande, con una pistola davanti a qualsiasi donna / Porterei mignotte dentro la chiesa solo per potermi far fare una pompa della Madonna" (da 'Psicopatico')

"La sbatto contro il muro, le tolgo il fondotinta con la forza dei miei schiaffi" (da 'Yolandi')

"Non parlare brutta cagna che da oggi sono un cane anche io / Non mi hai mai voluto dare il culo, adesso me lo prendo, porco D*o / Shh, dormi adesso che è tutto finito" (da 'Yolandi')

"La collana costava troppo / Adesso dimmi che mi ami, visto che l'ho presa e te la sto stringendo al collo" (da 'Yolandi')