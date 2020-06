Stash diventa papà: l’annuncio a sorpresa ad ‘Amici Speciali’ e il regalo di Maria De Filippi

Stash diventa papà. L’annuncio a sorpresa è arrivato all’inizio della puntata finale di Amici Speciali, quando Maria De Filippi ha chiamato il cantante al centro del palco per porgergli il suo regalo: una catenina con un orsacchiotto d’oro da donare al bebè in arrivo. “Come sapete lui ha deciso di rinunciare al suo posto di finalista, ma la settimana scorsa io vi ho detto che lui aveva fatto una cosa bellissima, un inno alla vita, questo filmato mi è arrivato la settimana scorsa, come potete vedere: Stash diventerà papà”, ha detto la conduttrice mandando in onda il video dell'ecografia del nascituro. “La vita in un momento così strano mi ha fatto il regalo più bello”, il commento del leader dei The Kolors (che ha ceduto il proprio posto tra i finalisti al ballerino Umberto Gaudino) visibilmente commosso.

Stash diventa papà, il messaggio sui social

Il video dell’ecografia è stato pubblicato poco dopo sulla pagina ufficiale della band insieme al messaggio del futuro papà che ha scritto: “Questa è sicuramente la musica più bella che io abbia mai creato… come ogni cosa straordinaria che mi è capitata nella vita, arriva così, all’improvviso! E penso che tutto quello che bisogna fare in questi momenti è fidarsi del proprio istinto e tuffarsi in un nuovo capitolo della propria vita… Quella vita a cui sono grato perché da un momento all’altro, come un fulmine a ciel sereno e soprattutto in un momento come questo, ti fa il regalo più bello in assoluto. Da oggi inizia un nuovo me, da oggi tutto prende un senso diverso perché so che ci sarai tu!”.

Stash diventa papà, chi è la fidanzata?

Nessun accenno alla futura mamma in occasione dell’annuncio della prossima paternità di Stash Fiordispino. Il mistero sull’identità della fidanzata del cantante che mai era stata rivelata fino ad ora è stato risolto dal popolo di Twitter che ha l’ha individuata in Giulia Belmonte, 25 anni, viaggiatrice, giornalista, fotomodella, influencer che poco dopo la rivelazione sul figlio in arrivo ad Amici Speciali, ha condiviso sulle sue storie Instagram lo stesso messaggio social del cantante con un cuoricino.