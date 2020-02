Amici 19, chi è Talisa: scheda e foto

Dieci gli alunni ammessi all'ultima fase di 'Amici 19', l'ambito serale: sei cantanti e quattro ballerini, quest'anno non divisi in squadre ma da subito tutti contro tutti per un'avvincente sfida.

Tra loro Talisa Jade Ravagnani, 18 anni, ballerina, italo americana. Nata a Milano, cresce a Dubai per poi trasferirsi a 13 anni a Los Angeles con la mamma che trasmette la sua passione per la danza sia alla sorella maggiore sia a lei. Ha studiato ballo a Dubai dai 4 ai 13 anni e poi ha continuato a Los Angeles. Ha ballato in un video di Selena Gomez e si è esibita con lei agli ultimi “American Music Awards”.

Si definisce una giocherellona, anche se ha una parte seria e concentrata soprattutto nella danza. È single da sempre perché non ha tempo e la danza è più importante. Ha la passione per l’architettura, l’arte e la musica. Ama giocare a calcio e guardarlo in tv.