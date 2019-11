Torna 'Amici', tutte le anticipazioni della puntata

La scuola più famosa della tv è pronta a riaprirsi. Domani, sabato 16 novembre, primo imperdibile appuntamento con la casa del talento: alle ore 14.10 Maria De Filippi inaugura il nuovo anno accademico e forma la classe di 'Amici', che prende il via con la diurna in attesa del serale previsto per l'inizio del prossimo anno. Ospite d'eccezione Alberto Urso, tenore e vincitore della scorsa edizione nonché coach di 'Amici Celebrities', spin off della trasmissione andato in onda nelle scorse settimane con la vittoria di Pamela Camassa.

Chi saranno i prescelti che riusciranno ad ottenere un banco nell'accademia più prestigiosa della tv, nata ormai diciannove anni fa e che ha 'sfornato' talenti come Emma Marrone e Stefano De Martino? Le selezioni sono aperte e la commissione è pronta a valutare il talento di tanti giovani artisti. Il programma, ideato dalla stessa De Filippi e scritto con Mauro Monaco e Fabio Pastrello, vede come produttore esecutivo Claudia Ciaramella. Produce Fascino P.g.t. per Mediaset. Regia Andrea Vicario.