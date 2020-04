Amici 19, chi sono i finalisti in lizza per il premio da 150mila euro

Amici 19, ultimo atto: stasera, 3 aprile 2020, in diretta su Canale 5 si conclude la sfida tra i talenti rimasti in gara per contendersi la vittoria del talent di Maria De Filippi e il premio da 150mila euro in palio. Agli spettatori il compito di scegliere il vincitore attraverso il televoto con un sms al numero 4770001 con il codice o il nome del concorrente preferito, i cui proventi saranno devoluti interamente alla Protezione Civile.

Di seguito tutte le informazioni sui quattro finalisti, due cantanti, Gaia Gozzi e Giulia Molino, e due ballerini Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii

Amici 19, i cantanti finalisti

Gaia, 22 anni, cantautrice italo brasiliana

Nata a Viadana (Mantova), vive a Milano. Ha cominciato ad appassionarsi al canto e alla musica sin da piccola. È autodidatta. Nel 2016 ha partecipato al talent “X Factor” nella squadra capitanata da Fedez classificandosi al secondo posto. Venerdì 20 marzo è uscito in versione digitale su etichetta Sony Music Italy il suo album “Genesi“, che ha debuttato al primo posto della classifica di iTunes e al quinto posto della classifica FIMI GfK. Il brano “Chega” ha esordito al primo posto della classifica iTunes. "Genesi" è una giungla urbana, dove le atmosfere da club e l'elettronica in punta di synth sono inondate dalla calda luce brasiliana e dalle atmosfere tropicali. Al disco hanno collaborato importanti nomi della scena, tra cui Simon Says, Alex Uhlmann, Antonio Filippelli, Machweo, Piero Romitelli, Gerardo Pulli e Antonio Di Martino. "Genesi" rappresenta un vero e proprio nuovo inizio per la giovane cantautrice, che in questo disco si mette a nudo, raccontandosi e ricostruendo il percorso che l'ha portata alla sua nuova "genesi". "È da qui che voglio ripartire / dalle scommesse quelle fatte male / un'altra vita da poter giocare / ho ancora un altro gettone".

Tracklist di “Genesi” (7 brani): 1) “Chega” 2) “Densa” 3) “What I say” 4) “Mi ricordo un po’ di me” 5) “Coco Chanel” 6) “Fucsia” 7) “Stanza 309”.

Giulia, 20 anni, cantautrice

Vive a Scafati (Salerno) con la famiglia. La passione per la musica è nata mentre era in vacanza in un villaggio turistico e una persona ha suggerito ai suoi genitori di farle fare lezioni di canto. Ha studiato canto per circa 6 anni. Da poco tempo ha cominciato a scrivere le sue canzoni. Venerdì 20 marzo è uscito in versione digitale su etichetta indipendente Isola degli Artisi il suo album d’esordio “Va tutto bene”. L’album ha debuttato al terzo posto della classifica di iTunes e la title track “Va tutto bene” ha esordito al primo posto della classifica di iTunes. La poliedrica cantautrice campana mostra tutta la sua versatilità in un disco che passa dalle sonorità pop e radiofoniche di "Amore a lieto fine", a quelle più intimiste e cantautorali di "Va tutto bene", passando per le atmosfere rap del brano "Nietzsche". La produzione del disco è stata affidata a Carlo Avarello e tra le collaborazioni autorali spiccano i nomi di Roberto Casalino e Dario Faini. "Va tutto bene" è un disco in cui Giulia affronta i suoi momenti di difficoltà, senza però mai perdere la speranza. "Ma tanto tutto questo un giorno passerà / comunque vadano le cose qui con te / va tutto bene".

Tracklist di “Va tutto bene” (7 brani): 1) “Le domeniche di maggio” 2) “Va tutto bene 3) “Nietzsche” 4) “Amore a lieto fine” 5) “Solo questo mi è rimasto” 6) “Non sentire più niente” 7) “Briciole”.

Amici 19, i ballerini finalisti

Nicolai, 24 anni, ballerino classico

Nato in Ucraina, cresce in Argentina dove la famiglia si trasferisce in cerca di fortuna quando lui è piccolissimo. Piccolo calciatore di talento, inizia a ballare per caso a 11 anni per caso, perché una vicina di casa danzatrice riconosce in lui una predisposizione fisica per il balletto. Nicolai, senza aver mai preso una lezione di danza, supera le selezioni per la prestigiosa Scuola del Teatro Colon a Buenos Aires. Dopo il diploma entra nel corpo di ballo del Teatro Colon ma lascia l’Argentina per esibirsi su palcoscenici importanti di grandi teatri diventando ballerino del National Ballet of Ukraine ed ha lavorato con il San Francisco Ballet.

Pur essendo una promessa nella danza, per sua stessa ammissione Nicolai dice di non aver dato abbastanza valore e rispetto al suo talento negli ultimi anni e afferma che l’esperienza ad “Amici” gli ha fatto ritrovare la concentrazione e l’amore per lo studio quotidiano e la disciplina nella danza.

Javier, 22 anni, ballerino classico

Nato all’Avana, inizia a studiare a 10 anni nella Scuola Nazionale del Balletto di Cuba per scelta della madre, appassionata di danza. Dopo il diploma alla Scuola Nazionale del Balletto di Cuba, oltre alla danza classica ha approfondito lo studio della danza contemporanea con il grande ballerino Carlos Acosta. Prima di entrare ad “Amici” é stato per un breve periodo a Stoccolma per il balletto del Royal Swedish Ballet.