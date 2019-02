Amici, c'è un nuovo ballerino nella scuola, ma viene da 'Ballando con le stelle'

Umberto Gaudino è un nuovo ballerino della scuola di Amici di Maria De Filippi. Il giovane talentuoso ha fatto il suo ingresso ufficiale, durante la registrazione del 1 febbraio, vincendo la sfida contro Samuel. Stando a quanto si legge in Rete, però, Gaudino ha un curriculum più simile a quello di un professionista che non di un allievo.

Umberto Gaudino, chi è il nuovo ballerino di Amici

Il Vicolo delle News riporta alcuni importanti dettagli sul passato di Umberto Gaudino. Sembra, infatti, che il ballerino - specializzato in danze latino americane - abbia partecipato come insegnante a Ballando con le stelle in ben due occasioni. Prima con Martina Pinto, conquistando la Supercoppa e poi al fianco dell'attrice Sara Santostasi con cui raggiunse il secondo posto.

Già questo basterebbe ad inquadrarlo come un ballerino professionista, ma c'è di più: Gaudino vanta vittorie a livello internazionale, la partecipazione allo show 'Ti va di ballare?' e dirige la sezione di danza in una scuola di ballo della sua città di nascita dal nome 'Non solo danza'.

Se questo è il livello che i professori di Amici richiedono dai propri allievi quest'anno, forse non è più il caso di parlare di 'scuola' ...