Amici 19, chi è Valentin: scheda e foto

Dieci gli alunni ammessi all'ultima fase di 'Amici 19', l'ambito serale: sei cantanti e quattro ballerini, quest'anno non divisi in squadre ma da subito tutti contro tutti per un'avvincente sfida.

Tra i ballerini Valentin Alexandru Dumitru, 21 anni, nato a Bucarest e residente da tre anni a Rapallo (Genova) dove vive con il papà. Ha iniziato a studiare danza a 5 anni, partecipando già due anni dopo alle prime gare. A 14 anni è andato via di casa per ballare in Grecia.

Valentin ha vinto molte competizioni internazionali di danza latinoamericana: è stato campione rumeno nella categoria 14-15 anni, è stato campione greco nella categoria 16-18 anni e nello stesso anno era ottavo nella classifica mondiale di categoria. Inoltre ha vinto il campionato italiano under 21 ed è entrato nella top 50 mondiale della categoria adulti.

Qualche curiosità su di lui? È competitivo, ambizioso e vuole sempre vincere. Inoltre, si ritiene particolarmente superstizioso, motivo per cui entra in pista sempre con il piede destro.