Amici Speciali, Veronica Peparini assente per Andreas: “Certe volte bisogna sapersi fare da parte”

Veronica Peparini non c’era venerdì sera alla prima puntata di “Amici Speciali”, il nuovo programma di Maria De Filippi. Un’assenza che non poteva passare inosservata e in molti si sono chiesti come mai la coreografa e insegnante non fosse presente.

La risposta è arrivata dalla stessa Veronica Peparini, che in un post su Instagram ha risposto alle tante domande che le sono arrivate e il motivo è presto detto: tra i concorrenti, infatti, c’è Andreas Muller, il suo fidanzato ed ex allievo di “Amici”.

Ciao a tutti.. visto che in tanti mi avete chiesto il perché del mio non essere nel programma voglio dirvi che ci sono ma in un ruolo diverso, perché certe volte bisogna sapersi fare da parte… Sarebbe stato strano e non giusto essere presente in studio dal momento in cui Andre partecipa in prima persona a questa nuova edizione, nonostante sarei potuta essere professionale come sempre, ho e abbiamo preferito prendere questa scelta !☺️ Riesco però a seguire meglio le coreografie che faccio per aiutare mio fratello quindi ci sono, sto dietro e faccio il mio amato lavoro con passione.. La Coreografa!

Una scelta dettata quindi dalla professionalità, per evitare eventuali conflitti. Smentito poi qualsiasi allontanamento, visto che la coreografa sta supportando dietro le quinte il lavoro del fratello Giuliano, direttore artistico.

Veronica Peparini e Andreas Muller, l'amore grazie ad "Amici"

Peparini e Muller si sono conosciuti proprio grazie al programma di Maria De Filippi. Lui era tra i suoi allievi, poi dopo aver vinto il talent nel 2017, è entrato a fare parte dei ballerini professionisti del programma. Pian piano, tra i due è sbocciato l’amore, nonostante ci sia una differenza d’età di quasi 25 anni.

“Era tra i miei allievi, uno di quelli che ho sempre sostenuto perché di grande talento. Finché siamo stati a scuola tutto era catalogabile come lavoro. Ma la vita prende poi delle strade curiose. Una volta spenti i riflettori ci siamo incontrati ancora e da un anno stiamo insieme”, aveva raccontato lei in un’intervista al settimanale Oggi lo scorso marzo. “Sarebbe sciocco ignorare la differenza d’età, perché c’è. Credo però che in amore non sia un elemento decisivo: ognugno vive quello che sente”, aveva aggiunto.