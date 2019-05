Amici 2019, è polemica: i fan di Vincenzo Di Primo non ci stanno

Amici 2019 è appena terminato, ma le polemiche no. A quanto pare infatti i fan di Vincenzo Di Primo non digeriscono la vittoria di Rafael Quenedit.

Nel corso della finale del programma di Maria De Filippi l'ultima gara tra i due ballerini si è giocata a passi di danza. Di Primo però non ha superato la prova e i suoi ammiratori sostengono che sia tutta colpa del regolamento. Questa la tesi: se fosse stato il pubblico a decidere le sorti del loro beniamino, quest'ultimo avrebbe sicuramente vinto. Il problema è che il voto del pubblico è stato sommato a quello dei giudici. Ma i sostenitori del ballerino della squadra blu, nato e cresciuto nella provincia di Catania, che ha iniziato a ballare alla tenera età di sette anni, non si arrendono.

Di conseguenza, sulla pagina ufficiale del talent show di Canale 5, sono apparsi una serie di commenti polemici: “Assurdo come a Vincenzo non sia stato riconosciuto niente e non gli sia stato dedicato neanche il tempo sufficiente di prendersi applausi e complimenti dai professori”; “Vincenzo meritava molto di più, ma va beh”; “Niente per Vincenzo, che vergogna”; “La coppa è di Vincenzo perché è lui il vero vincitore”; “Vergognatevi, nemmeno un po’ di attenzione per Vincenzo”.

Ormai però il dado è tratto: il ballerino cubano Rafael Quenedit ha vinto il circuito danza della diciottesima edizione di Amici. E anche se i suoi fan non si rassegnano devono prendere atto che Di Primo non è arrivato primo!