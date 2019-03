Amici, il secondo direttore artistico è Vittorio Grigolo, erede di Pavarotti

Squadra Bianca e Squadra Blu, 6 concorrenti da una parte e 6 dall'altra, 2 direttori artistici. Tutto è pronto per la partenza del serale di Amici, prevista per sabato 30 marzo, in prima serata su Canale 5.

Serale di Amici: le squadre

Nel corso della puntata di Amici di sabato 23 marzo - ultimo appuntamento pomeridiano - Maria De Filippi ha consegnato l'ultima maglia verde ad Alvis. A Miguel (eliminato) è andata invece la borsa di studio da 20mila euro di Banca5.

Così la padrona di casa ha formato le due squadre - una bianca e una blu - composte ciascuna da 6 concorrenti.

Vittorio Grigolo, chi è il secondo direttore artistico di Amici

Non solo, Maria De Filippi ha finalmente svelato anche il nome del secondo direttore artistico che farà parte del cast di questa diciottesima edizione accanto a Ricky Martin. Si tratta di Vittorio Grigolo, come voci di corridoio avevano già riferito. Al 100 per cento italiano, Grigolo ha esordito a soli 13 anni al Teatro dell’Opera di Roma. Definito “Bello, energico e benedetto da una voce brillante” dal The New York Times. Definito da tutti i critici l’erede di Pavarotti. In nomination ai Grammy Awards con “West Side Story” di Bernstein, vincitore dell’European Border Breakers Awards per il disco più venduto all’estero.

“Ho sacrificato tutto per la musica, ma non mi pento. Una cosa la voglio dire ai ragazzi: il talento non basta, serve sacrificio per portarlo avanti. Non si finisce mai di imparare”, questo il suo motto.