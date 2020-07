Andrea Damante torna a fare dj set, ma le regole anti Covid sono violate: locale chiuso

L'entusiasmo di tornare dietro alla consolle dopo mesi di astinenza ha giocato un brutto scherzo ad Andrea Damante, che ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune foto segnate da assembramenti vietati in tempi di covid. Il dj ed ex tronista si immortala mentre è intento a mettere musica, di fronte a lui tanti giovani che ballano. "The Family is Back!", scrive in didascalia. "Viva il distanziamento", rispondono gli utenti. E’ accaduto a Alba Adriatica, nella celebre discoteca Il Gattopardo, che a causa della serata ha subito anche delle consegueze: la chiusura per 5 giorni.

Come riporta la testata locale “Il Centro”, "nel locale erano presenti oltre duemila persone, perlopiù molto giovani, fra i 18 e i 22 anni". Nel video pubblicato da Damante è evidente la violazione del distanziamento sociale previsto dalle misure anti Covid. Il fidanzato dell'influencer Giulia De Lellis è finito al centro delle critiche dopo aver pubblicato foto e clip dell'evento. E così, dopo un controllo, è stata disposta la chiusura temporanea del locale.