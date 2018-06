La Rai va sul sicuro con Andrea Vianello: per lui un programma sul calcio

La prossima stagione televisiva della Rai sarà ricca di colpi di scena. Tante saranno le sfide della tv pubblica che, però, ha deciso di giocarsi anche qualche carta sicura. E' questo il caso di Andrea Vianello il quale, dopo anni di dietro le quinte, tornerà a condurre un programma nella seconda serata.

Dopo Mi manda Raitre e dopo essere stato per molti anni direttore del terzo canale della tv pubblica, Andrea Vianello è pronto per tornare davanti alle telecamere con un programma tutto suo. In questi anni è rimasto sempre nel mondo televisivo, ma dietro le quinte, ora, invece, la Rai lo ha reinserito nei palinsesti 2018-2019 con un nuovo show. Si tratta di Rabona – Il colpo a sorpresa, un settimanale in diretta televisiva che andrà in onda il venerdì in seconda serata. Un contenitore dedicato completamente al calcio, materia in cui Andrea Vianello è sicuramente un "secchione".

Rabona, il nuovo programma di Raitre

Alla presentazione ufficiale dei palinsesti Rai, hanno definito Rabona un "settimanale corsaro che miscela le atmosfere dei programmi sportivi con quelle dei late night show anglosassoni". Il suo nome viene dal gergo calcistico. Rabona, infatti, vuol dire incrociata ed è un colpo che necessita di grande equilibrio e forza e che è molto facile da sbagliare.

Compito di Andrea Vianello, in questa nuova sfida che arriva a distanza di anni, sarà proprio quello di non sbagliare e di confermarsi come un volto, un personaggio, sul quale la Rai può contare, sempre.