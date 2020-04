Social Talk, animali in quarantena: i consigli dell'esperta nel nostro format live

Un aperitivo con Edoardo Stoppa, Juliana Moreira e tanti amici, ognuno rigorosamente a casa sua ma insieme per divertirci e scambiarci anche qualche utile consiglio su come trascorrere la quarantena. Appuntamento giovedì alle 19.30 sulla pagina Facebook di Today per il nostro social talk, che questa settimana avrà per protagonisti i nostri amici a 4 zampe.

Le storie più cliccate sul web da commentare con gli Stoppeiras, le immagini di animali che riempiono i social e poi consigli e fake news che in questa emergenza riguardano anche loro. Ospite Sonia Di Palma, istruttrice cinofila a cui potrete fare tutte le vostre domande, in diretta o lasciando un commento sul post. Ci spiegherà come comportarci con i nostri animali in questa quarantena, ma soprattutto in previsione del lockdown, quando ci sarà il distacco.

Non prendete impegni, vi aspettiamo.