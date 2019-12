Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 16 al 20 dicembre 2019

Tutto pronto per una nuova settimana in compagnia dei protagonisti di 'Un Posto al Sole'. Tante le novità attese nelle prossime puntate, in onda da lunedì 16 a venerdì 20 dicembre 2019. Tra amori, litigi e beghe familiari, ancora una volta la soap ambientata a Napoli saprà tenere i telespettatori con il fiato sospeso. Di seguito trovate qualche anticipazione di ciò che vedremo in onda. Intanto, vi ricordiamo che l'appuntamento con la serie tv è alle 20.35 su Rai Tre.

Anticipazioni Upas 16 20 dicembre 2019

Diego non accetta il patteggiamento in tribunale, nonostante i soldi offertigli da Aldo in cambio del suo silenzio. Quest'ultimo proverà a fare di tutto per incastrarlo, volendo evitare che venga incolpato suo figlio Jacopo

Intanto Clara, spinta da Angela e Susanna, si decide a denunciare Alberto, il quale inizia a mettere in atto una strategia per difendersi da quanto sta succedendo.

Difficile la situazione tra Andrea e Arianna. Lui prova a convincerla di partecipare al suo progetto di trasferirsi a Londra, ma lei è poco convinta.

Otello va a vivere nel bed & breakfast di Serena, e la sua presenza inizia a creare dei problemi.

La sua situazione porta Serena e Filippo a discuterne: la loro decisione è quella di parlarne con Michele e Silvia.

Ma sarà Raffaele a risolvere la vicenda.