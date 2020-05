Ascolti tv, David di Donatello o Twilight: chi ha vinto la sfida del venerdì sera?

I vampiri ed i lupi su Italia 1 oppure Carlo Conti su Rai 1? Chi avrà vinto la sfida di ascolti di ieri 8 maggio? Sul canale Mediaset ieri 8 maggio, è andata in onda l'ultima parte della saga di Twilight-Breaking Dawn, sulla Rai invece è stata trasmessa la 65esima edizione del David di Donatello che ha visto trionfare, come miglior attore protagonista, Pierfrancesco Favino. Ebbene a vincere la competizione del venerdì sera è stato il film tratto dai romanzi di Stephenie Meyer che ha registrato 2.437.000 spettatori con uno share del 9,5%, il David si è fermato a 2.040.000 di spettatori con uno share dell'8,4%, battuto anche da un altro programma andato in onda sulle reti Mediaset, Scherzi a Parte condotto da Diego Abatantuono, Massimo Boldi e Alessia Marcuzzi, che seppure in replica con puntate di diversi anni fa, è stato seguito da un pubblico di 2.148.000 spettatori e uno share di 9,3%.

Ascolti tv di venerdì 8 maggio: Prime Time

Vediamo ora gli ascolti registrati dalle altri trasmissioni andate in onda venerdì 8 maggio nella fascia serale. Su Rai 2 – NCIS, è stato seguito 2.054.000 di spettatori con uno share del 7.2%; The Rookie: 1.915.000 di spettatori e il 7.5% di share; su Rai 3 – La Ruota delle Meraviglie ha ottenuto 1.429.000 di spettatori e uno share del 5.3%; Quarto Grado su Rete 4 è stato seguito da 1.748.000 di spettatori con l’8.6% di share; La7 – Propaganda Live: 1.553.000 di spettatori e il 7.5% di share; TV8 – Italia’s Got Talent – Best Of: 830.000 spettatori e il 3.2% di share; Nove – Fratelli di Crozza – Il Meglio di quando si stava Meglio: 626.000 spettatori e il 2.3% di share.

Ascolti tv di venerdì 8 maggio: Access Prime Time

Questi invece gli ascolti tv di venerdì 8 maggio per i programmi dell'Access Prime Time. Soliti Ignoti su Rai 1 ha ottenuto 4.935.000 di spettatori ed uno share del 18%; Striscia la notizia su Canale 5 ha registrato 4.717.000 con uno share del 17%; Rai2 con Tg2 Post segna il 5% con 1.390.000 spettatori, mentre su Italia1 CSI ha ottenuto 1.517.000 spettatori con il 5.5%. Rai3 con La Scelta – I Partigiani ha appassionato 1.198.000 spettatori pari al 4.6% e Un Posto al Sole 866.000 (3.1%). Su Rete4 Stasera Italia ha interessato un pubblico di 1.376.000 spettatori (5.2%) nella prima parte e 1.390.000 (5%) nella seconda. La7, invece, con Otto e Mezzo ha ottenuto 2.232.000 spettatori, con uno share pari all’8.2%. Su TV8 Guess my Age è stato seguito da 776.000 spettatori con il 2.8% di share, doppiando di fatto Nove che, con Deal with It – Stai al Gioco, ha raccolto 367.000 spettatori con l’1.3%.