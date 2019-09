Ascolti tv, boom per 'Imma Tataranni' e la d'Urso cala ancora. Fazio sopra la media su Rai2

Non si arresta il successo di 'Imma Tataranni - Sostituto procuratore', la nuova fiction di Rai1 che per la seconda settimana consecutiva conquista il prime time della domenica grazie a 4 milioni e 389 mila spettatori e il 20,1% di share. Netto il distacco con 'Live - Non è la d'Urso', che su Canale 5 ha raccolto davanti al video 1 milione e 808 mila spettatori pari all'11,9% di share: numeri in calo non solo se paragonati alla scorsa stagione - fortunata grazie al 'Prati gate' - ma anche rispetto alla puntata precedente, che aveva registrato il 14,9% di share con 2 milioni e 394 mila spettatori.

Ascolti tv, ottimi risultati per Fazio su Rai2

Sorpresa sul terzo gradino del podio Auditel, con Fabio Fazio che raddoppia gli ascolti della domenica sera di Rai2 con il suo 'Che tempo che fa', fresco di trasloco dalla rete ammiraglia. La prima puntata ha fatto registrare l'8,2% di share con 1 milione e 907 mila spettatori, mentre la settimana scorsa la rete aveva realizzato il 4,7% di share con 1 milione 88 mila spettatori. Ottimi ascolti poi per 'Che tempo che fa - Il Tavolo' che raggiunge uno share dell'8,5% grazie a 1 milione 563mila spettatori. Passo avanti anche rispetto alla media della domenica sera di Rai2, pari al 6,7% di share.

Anche 'Non è l'Arena', su La7, è scesa passando da 1 milione e 136 mila spettatori con il 6,2% di share di una settimana fa a 1 milione e 2 mila spettatori con il 5,6% di share. L'offerta complessiva Rai di prima serata ha raccolto il 32,6% di share contro il 24% di Mediaset, uno scarto di oltre l'8%.