Ascolti tv, 'Tale e Quale Show' vs 'Solo 2': Carlo Conti "doppia" Marco Bocci

Tale e Quale Show su Rai Uno vince ancora la battaglia degli ascolti e doppia "Solo 2" con Marco Bocci in onda su Canale 5.

Il programma condotto da Carlo Conti - che ha visto trionfare Antonio Mezzancella nei panni di Eros Ramazzotti e qualche polemica su Guendalina Tavassi - è stato visto da 4.319.000 spettatori, con uno share del 20.8%, rivela DavideMaggio.it. La fiction di Canale 5 invece si è fermata a soli 2.186.000 spettatori e a uno share del 10.2%.

Terzo gradino del podio di prima serata a "Quarto Grado" che su Rete4 ha avuto 1 milione 536mila spettatori con l'8,6% di share. Ancora in prima serata, su Rai Due gli episodi del telefilm "Criminal Minds" sono stati visti da una media di 998mila telespettatori, pari al 4,5% di share. Bene su Rai Tre il film "Il principe abusivo" di Alessandro Siani che ha ottenuto 1 milione 242'mila spettatori e il 5,3% di share. In seconda serata torna in vetta su Rai1 con "Tv7" che ha avuto 729mila spettatori con uno share del 9,6%. la rete ammiraglia di viale mazzini è i testa anche nel preserale e i8n access prime time con, rispettivamente, "L'Eredità" a 4 milioni 192mila spettatori (share 23,5%) e "I soliti ignoti - Il ritorno" a 4 milioni 575mila spettatori (share 19,2%).

La somma delle reti Rai domina la prima serata con 8 milioni 706mila spettatori e uno share del 36,51%, la seconda serata con 3 milioni 752mila spettatori e share del 32,13%, e l'intera giornata con 3 milioni 422mila spettatori e share del 35,67%.