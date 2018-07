Asia Argento e Matteo Salvini, duro scontro sui social

Scontro a distanza tra Asia Argento e Matteo Salvini. Tutto inizia quando il vicepremier e ministro dell'Interno torna con un tweet sulla polemica con Roberto Saviano commentando un messaggio che l'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, ha postato per esprimere la sua solidarietà allo scrittore dopo l'annuncio di querela nei suoi confronti da parte del leader della Lega.

Queste le parole di Boldrini: "Caro Roberto, non sei solo, Respingiamo Salvini". A stretto giro la replica di Salvini: "Che coppia!", ha scritto. A rispondere al tweet del leader della Lega non sono stati però i diretti interessati ma Asia Argento che ha apostrofato il ministro senza mezzi termini "Salvinimmer...". Immediata la controreplica del vicepremier che ha scritto: "Dai Asia, secondo me non sei così cattiva, se ti va ti offro un caffè (meglio una camomilla), mi racconti i problemi che hai e vedo - conclude - se posso aiutarti".