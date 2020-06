E' morto Iam Holm, famoso per Il Signore degli Anelli

Lutto nel mondo del cinema. E' morto Iam Holm, l'attore inglese noto per essere stato uno dei protagonisti - nel ruolo di Bilbo Baggins - nelle trilogie de 'Il Signore degli Anelli' e 'Lo Hobbit'. Ne dà notizia il The Guardian. L'attore inglese, che aveva 88 anni, si è spento in ospedale a causa di una malattia legata al morbo di Parkinson.

Diventato popolarissimo con la saga di J. R. R. Tolkien, in realtà l'attore britannico aveva alle spalle uno stuolo di ruoli importanti. Tra essi, si ricorda quello di Sam Mussabini in 'Momenti di Gloria' (1981) di Hugh Hudson, che gli valse una nomination agli Oscar come miglior attore non protagonista. Nel 2001 gli era stato diagnosticato un tumore alla prostata ma, dopo una serie di cure, il tumore è andato in completa remissione.

Lascia cinque figli. Holm si è sposato quattro volte, la prima con Lynn Mary Shaw nel 1955, da cui ha divorziato nel 1965; da questo matrimonio sono nate Jessica e Sarah-Jane. Nel 1982 ha sposato Sophie Baker, dalla cui unione è nato il terzo figlio Harry. Holm ha altri due figli, Barnaby e Melissa, nati dalla relazione con la fotografa Bee Gilbert, durata dal 1965 al 1976.