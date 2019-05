Pamela Prati a ‘Chi l’ha visto?’, Barbara d’Urso (furiosa) le manda un messaggio in diretta

- ‘Live – Non è la d’Urso’, le parole di Barbara d'Urso per Pamela Prati (ospite di 'Chi l'ha visto?')-

Mentre su Rai Tre Pamela Prati restava in silenzio ad ascoltare e guardare i servizi dell’inchiesta di ‘Chi l’ha visto?’ sulle cosiddette ‘truffe romantiche’, Canale 5 mandava in onda in diretta una puntata di ‘Live – Non è la d’Urso’ in cui volentieri più di qualcuno l’avrebbe voluta tutt’altro che muta per rispondere alle domande sugli ennesimi risvolti dell’affaire Mark Caltagirone, figli in affido e inverosimili truffe e raggiri.

La prima a citare la trasmissione condotta da Federica Sciarelli è stata l’opinionista di Barbara d’Urso Karina Cascella: “Pamela Prati ci ha preso tutti per il cu*o e alla trasmissione che ora la sta ospitando direi fate attenzione perché Pamela Prati vi sta truffando”. Pronto il commento della furiosa padrona di casa: “Evidentemente hanno fatto un'indagine giornalistica e capito che Pamela è una vittima, ma se è così perché ha nascosto certe cose?”, l’interrogativo della conduttrice che poi si è rivolta furibonda alla showgirl.

“Perché se Pamela Prati è una vittima ha tirato in ballo dei bambini? Perché dire guardate mi ha regalato il braccialetto, porto i miei figli a scuola? Perché hai raccontato tutte queste bugie? Perché eri plagiata, perché eri convinta? Se eri convinta stavi a casa tua, non venivi in una trasmissione!”, ha affermato la d’Urso: “Io sono furente per i bambini! Quanto è bello essere mamma, ha detto. Ma tu che ne sai di quanto è bello essere mamma di bambini in affido? C’è chi non può avere bambini in affido! Vieni qua a dirmi queste cose: l’avevo detto che mi sarei inc….a”, ha aggiunto ancora. Il riferimento è all’assurda vicenda del bambino spacciato per Sebastian Caltagirone che, nel corso della diretta, si è scoperto essere stato ingannato proprio come la sua mamma e il suo papà.