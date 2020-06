BlackOutTuesday, l'hashtag diventa virale: ecco perché foto nere invadono i social

#BlackOutTuesday è l’hashtag che in queste ore sta svettando sui social insieme a immagini nere postate da milioni di utenti da ogni parte del mondo. Ma cosa significa? Qual è il messaggio sotteso all’iniziativa diventata così virale?

#BlackOutTuesday, ovvero “Martedì oscurato”, è l’iniziativa lanciata in memoria di George Floyd, afroamericano ucciso lunedì scorso mentre era sotto custodia della polizia di Minneapolis. L’immagine nera è un simbolo che rappresenta un messaggio di solidarietà verso la protesta partita negli Stati Uniti contro il razzismo e a favore del movimento attivista internazionale ‘Black Lives Matter’ (‘Le vite dei neri contano’), nato all'interno della comunità afroamericana e impegnato nella lotta contro il razzismo perpetuato a livello socio-politico verso le persone di colore.

#BlackOutTuesday: perché sui social si postano foto nere

“È un messaggio di solidarietà verso la comunità afroamericana e quelli che negli Usa stanno combattendo l’ingiustizia sociale”, si legge in rete, “È il momento di ascoltare, riflettere ed educarsi, di supportare tutte quelle voci colpite da oppressione, razzismo e odio”. Anche un altro hashtag, #theshowmustbestopped (“lo show deve fermarsi”) sta veicolando l’iniziativa supportata dagli artisti che per le prossime 24 ore hanno scelto di interrompere le loro attività per riflettere e far riflettere sul fenomeno del razzismo così dilagante.

Numerosissimi gli artisti e i personaggi dello spettacolo italiano che si sono uniti all’iniziativa social: Laura Pausini, Emma Marrone, Giuliano Sangiorgi, Tommaso Paradiso, Alessandra Amoroso, Giorgia, Marco Mengoni sono solo alcuni dei tanti volti noti della musica che hanno postato un’immagine nera sui loro profili Instagram. E anche volti noti della tv e del web come Stefano De Martino, Chiara Ferragni, Cristina Marino, Gabriel Garko hanno listato a lutto il proprio profilo con una immagine che vale più di mille parole.

Dicono che la storia serve a non ripetere gli errori. Dicono che può ispirarci ad essere migliori, può renderci più umili, più consapevoli.

Scriviamo la storia,per un futuro in cui non si deve più lottare per essere liberi.#BlackoutTuesday pic.twitter.com/XkMbqx3b9i — BollaGrata (@madonnabolla) June 2, 2020

Non restare indifferente.

Migliorare si può, si deve.

Contro ogni abuso di potere, contro la discriminazione, contro la disinformazione.

Cambiare si può, insieme.#BlackOutTuesday pic.twitter.com/cUAVVURScR — elii (@elii00437388) June 2, 2020

Perché siamo contro ogni forma di discriminazione.

Perché vediamo le persone che stanno lottando, che soffrono, che hanno perso la vita o persone care a causa del razzismo.

Sentiamo le vostre voci e siamo dalla vostra parte.



Black lives matter. #blackouttuesday pic.twitter.com/yUyKfsOBMp — bproud (@bproud_it) June 2, 2020