Bruno Arena dei ‘Fichi d’India’ torna sui social: la foto con Paolo Belli che rallegra i fan

Sono passati sei anni dall’ictus che colpì Bruno Arena del duo dei Fichi d’India durante la registrazione di una puntata di Zelig. Da allora il comico che faceva coppia con Max Cavallari ha affrontato un lungo periodo di riabilitazione lontano dalle scene, ma il tempo non è bastato a cancellare il bel ricordo che di lui ha il suo pubblico, sempre tanto affettuoso nei suoi confronti.

L’ennesima dimostrazione d’affetto è arrivata adesso via social, nella forma di commenti, like e cuoricini alla foto che Paolo Belli ha postato con lui: “È sempre bello stare in tua compagnia. Ti voglio bene amico mio”, ha scritto il volto di Ballando con le Stelle a corredo dell’immagine che lo mostra con Bruno. “Che bello rivederti”, “Un grande abbraccio Bruno! Siete meravigliosi”, “Sei proprio una bella persona” sono i commenti dei follower felici di rivedere il comico dopo diverso tempo.





Come sta Bruno Arena dei Fichi D'India

Era il 2013 quando Bruno Arena è stato colpito da un aneurisma cerebrale mentre registrava una puntata del programma Zelig, dove partecipava insieme all’amico e collega Max Cavallari. Da allora per lui è iniziato un lento recupero sempre circondato dall’affetto della famiglia, dall’amore della moglie Rosy e del figlio, e dalle tante dimostrazioni di affetto da parte dei fan che non lo hanno mai dimenticato.