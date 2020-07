La chemio non ferma Cassandra, in ospedale fa il provino per 'Amici' su Skype

A vent'anni i sogni sono più forti di tutto. Ce lo ricorda Cassandra, 21enne di Frattamaggiore, malata di leucemia, che all'ospedale Caldarelli di Napoli continua a tenere stretta la sua passione, la musica. La ragazza studia canto da quando era bambina e quest'anno aveva finalmente deciso di partecipare ai provini di 'Amici', ma poi il destino ha iniziato a giocarle contro.

A gennaio ha scoperto di avere la leucemia e iniziato subito i cicli di chemioterapia, che la costringono a lunghi ricoveri. In ospedale Cassandra non può fare a meno di cantare ed è così che un'infermiera la riprende sulle note di 'If I Ain't Got You', di Alicia Keys, condividendo il video su YouTube: "Questa ragazza meravigliosa nel video é Cassandra - scrive - Ha appena 20 anni ed é al suo secondo ciclo di chemioterapia. Avrebbe dovuto partecipare a breve al provino per il programma Amici, ma al momento non é possibile. Vorrei condividere con più persone possibili l'enorme bravura e passione di Cassandra, perché nonostante tutto la vita e la bellezza vincono sempre".

Missione compiuta. Il video diventa virale e arriva alla redazione di 'Amici', che richiama Cassandra. La giovane cantante, infatti, aveva dovuto rinunciare al provino, fissato per il 3 luglio, perché in ospedale per l'ultimo ricovero. Nessun problema, il casting si farà via Skype e il sogno di Cassandra ricomincia a volare alto. La prossime settimane saranno importanti: dovrà prima fare dei controlli per vedere a che punto è la malattia e poi potrà esibirsi davanti (virtualmente) ai redattori del talent. Tutti con le dita incrociate.