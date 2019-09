Chiara Ferragni rivela il vero motivo per cui ha rotto con l'ex manager Riccardo Pozzoli: "E ora per me lui è cancellato"

Si racconta che durante la presentazione alla stampa al festival di Venezia del suo film 'Unposted', Chiara Ferragni abbia evaso le domande a proposito di Riccardo Pozzoli, ovvero l'ex partner sentimentale e professionale con cui ha fondato la TBS Crew e definito da Forbes la 'mente businness' del suo successo. Il motivo? La fashion influencer e il manager non hanno più rapporti da tempo, da quando precisamente lui avrebbe lavorato alla cessione della sua quota, all’insaputa dell’influencer, proprio nei giorni in cui lei stava per avere suo figlio, Leone. A raccontarlo è proprio Ferragni nel suo film firmato da Elisa Amoruso.

Perché Chiara Ferragni e Riccardo Pozzoli hanno rotto

E' il settimanale 'Oggi' a raccontare per primo la scena del film in cui Chiara racconta della rottura professionale con l'ex. "'Per me lui non esiste più. Cancellato. Per sempre", esclama la 31enne di Cremona." In Chiara Ferragni Unposted viene fuori la verità – prosegue il settimanale– A pochi giorni dalla nascita di Leone, il figlio di Chiara e Fedez, il personal manager della Ferragni racconta di aver scoperto che Pozzoli stava vendendo alle spalle dell’ex compagna, il 45% della società. Chiara viene tenuta all’oscuro dell’operazione: la gravidanza negli ultimi due mesi si è complicata e il suo entourage decide di aspettare il parto per comunicarle il ‘tradimento’".

E ancora: "Lei non la prende bene. ‘Ho capito che non conosci mai veramente nessuno’. Dice così nel documentario. Però non spiega cosa possa aver indotto Pozzoli a vendere le quote o cosa sia successo dopo".

La nuova vita di Riccardo Pozzoli

Pozzoli non ha ancora replicato alla versione di Chiara. Lui fratempo ha ricominciato sia dal punto di vista professionale che sentimentale: a settembre ha (ri)sposato la modella parigina Gabrielle Caunesil, a cui aveva già detto sì a Malibù nel 2018 in una cerimonia riservatissima.