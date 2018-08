Addio a Salvatore Cantalupo, il sarto di Gomorra: "E' andato via tra gli applausi"

Lutto nel mondo dello spettacolo. E' morto ieri Salvatore Cantalupo. L'attore napoletano si trovava in Sardegna, dove teneva laboratori di recitazione. A causarne il decesso, secondo Fanpage.it, una malattia fulminante. Cantalupo ha recitato al cinema in 'Fortàpasc', 'Gomorra' di matteo Garrone (interpretava Pasquale il sarto), nelle serie tv 'Il clan dei Camorristi' e i 'Bastardi di Pizzofalcone'. Si formò nella celebre scuola teatrale napoletana di Neiwiller, poi proseguì la carriera lavorando con Mario Martone e Toni Servillo. Ha curato anche la regia di diversi spettacoli teatrali.

Il ricordo del collega Gianfranco Gallo

Particolarmente toccante il ricordo di Gianfranco Gallo: "Nel film "Fortapasc" ci stimammo molto ed ogni volta che per caso ci incontravamo era un festa, ci raccontavamo l'uno all'altro - si legge - Salvatore era un attore di quelli che mi piacciono, sul set lavorava sui personaggi per sottrazione, nessun orpello, solo l'essenziale, quello a cui tendo anche io sempre. La vita degli attori è anche la sua, fatta di cose belle ma anche di tante delusioni e di rara giustizia. Era un compagno in tutti i sensi , su FB diceva la sua con passione , si esponeva, non si sottraeva mai, lo stimavo anche per questo. Un amico comune, Ciro D'Errico mi ha raccontato che è successo in Sardegna mentre Salvatore teneva un laboratorio, a luglio si era ammalato. E' entrato in coma il giorno in cui si doveva andare in scena , si è risvegliato e gli hanno detto di aver preso dieci minuti di applausi, ha risposto che poteva morire felice e se n'è andato, lontano da Napoli, in silenzio, senza fare ammuina...per sottrazione".

