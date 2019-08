Alain Delon, il figlio pubblica la prima foto dopo l'ictus: "Papà sta meglio"

"Papà sta meglio". Poche parole e una foto sulle storie di Instagram del figlio minore Alain-Fabien per rassicurare sulle condizioni dell'attore 83enne Alain Delon, dopo l'emorragia cerebrale che l'ha colpito circa un mese fa. "Grazie per i tanti messaggi che arrivano dritti al cuore" scrive il giovane, pubblicando lo scatto che ritrae il padre sorridente nella clinica elvetica. "Come potete vedere migliora e vi abbraccia".

Già qualche giorno fa un altro figlio dell'attore francese, Anthony, ha rassicurato il pubblico a proposito dello stato di salute del padre. "Le sue condizioni si sono stabilizzate" ha detto alla stampa francese spiegando che l'uomo "è stato operato nell'ospedale parigino Pitié-Salpétriere, dove ha trascorso tre settimane in terapia intensiva". E ancora: "Tutta la famiglia si è alternata al suo capezzale, mio fratello, mia sorella e mia madre Nathalie. Le sue funzioni vitali sono perfette e le sue condizioni stabilizzate. E’ tornato in Svizzera e risiede tranquillamente in una clinica".